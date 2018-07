Emas Dunia Jatuh Akibat Ekuitas Meningkat

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) dan menandai garis akhir di jalur merah karena kenaikan saham global. Kondisi tersebut terjadi di tengah pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD).Mengutip Xinhua, Rabu, 25 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun sebanyak USD0,1 atau 0,01 persen menjadi ditutup pada USD1.225,5 per ons. Indeks USD, yang mengukur uang terhadap enam saingan, turun sebanyak 0,01 persen menjadi 94,618 pada 2000 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD naik emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik sebanyak 9,5 sen atau 0,62 persen menjadi menetap di USD15,52 per ons. Platinum untuk Oktober bertambah sebanyak USD4,6 atau 0,55 persen menjadi ditutup pada USD835,6 per ons.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat sebanyak 197,65 poin atau 0,79 persen menjadi 25.241,94. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 13,42 poin atau 0,48 persen menjadi 2,820.40. Indeks Nasdaq Composite kehilangan 1,10 poin atau 0,01 persen menjadi 7.840,77.Perusahaan induk Google Alphabet melaporkan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan pada Senin setelah bel penutupan. Perusahaan membukukan laba per saham yang disesuaikan sebesar USD11,75 dan pendapatan USD32,66 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street.Musim penghasilan ini sangat bagus sejauh ini. Penghasilan kuartal kedua diperkirakan akan meningkat 22 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 18,2 persen.(ABD)