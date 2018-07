IMF: Yuan Tetap Dihargai Meski Terus Melemah terhadap USD

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai mata uang Tiongkok yakni yuan tetap dihargai meski baru-baru ini terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Adapun yuan mengalami tekanan di tengah perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok."Pergerakan belum sebesar standar pasar di negara berkembang lainnya. Kondisi itu hanya membuat mata uang kembali ke tempatnya pada awal tahun atau secara rata-rata pada tahun lalu," kata IMF Mission Chief for Tiongkok James Daniel, seperti dilansir dari Xinhua, Sabtu, 28 Juli 2018.Mata uang Tiongkok telah terjun sejak pertengahan Juni lalu di tengah perang perdagangan yang meningkat antara AS dan Tiongkok. Sejauh ini, AS dan Tiongkok belum kembali melakukan pertemuan guna membahas masalah penyelesaian sengketa perdagangan."Secara domestik di Tiongkok ada sedikit pelambatan dan sedikit pelonggaran moneter. Sedangkan ekonomi Amerika berjalan dengan baik sehingga Anda akan berharap untuk melihat kondisi moneter yang berbeda dan ini tercermin dalam nilai tukar yang agak lemah di Tiongkok," jelas Daniel.IMF menilai perekonomian Tiongkok terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan pertumbuhan diperkirakan mencapai sebesar 6,6 persen di 2018 ini atau sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pencapaian pada tahun lalu di angka 6,9 persen. Sejumlah katalis positif diharapkan mendukung pencapaian target sebesar 6,6 persen.Perkiraan pertumbuhan tidak berubah dari ramalan terakhir yang dibuat IMF pada Mei silam. Proyeksi tersebut telah menaikkan estimasi untuk pertumbuhan ekonomi Tiongkok di 2018 pada Januari setelah ekonomi secara tak terduga berada di laju yang cepat pada tahun lalu."Tiongkok berada pada titik bersejarah. Setelah puluhan tahun berkecepatan tinggi, pemerintah sekarang fokus pada pertumbuhan yang berkualitas tinggi," kata IMF.(ABD)