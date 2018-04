Indeks Acuan Inggris Menguat 0,02%

Bursa saham Inggris naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 naik 0,02 persen, atau 1,20 poin, menjadi ditutup pada 7.258,34 poin. Sejumlah sentimen yang terjadi di Inggris biasanya memberikan efek terhadap pergerakan sejumlah saham di bursa saham tersebut.Mengutip Antara, Jumat, 13 April 2018, Micro Focus International, sebuah perusahaan perangkat lunak dan teknologi informasi multinasional, melonjak 7,56 persen yang merupakan pemain terbaik dari saham unggulan. Tesco dan easyJet meningkat masing-masing sebanyak 3,46 persen dan 3,20 persen.Sedangkan Randgold Resources, bisnis pertambangan emas, adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 3,13 persen. Compass Group, perusahaan jasa makanan kontrak multinasional, turun 1,62 persen. Fresnillo, perusahaan tambang logam mulia, turun 1,48 persen.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 293,60 poin atau 1,21 persen, menjadi ditutup di 24.483,05 poin. Indeks S&P 500 bertambah 21,80 poin atau 0,83 persen, menjadi berakhir di 2.663,99 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 71,22 poin atau 1,01 persen, menjadi 7.140,25 poin.BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, melaporkan laba dan pendapatan kuartal pertama pada Kamis yang melampaui ekspektasi para analis. Perusahaan tersebut melaporkan laba per saham dilusian sebesar USD6,68 pada kuartal pertama dan pendapatan USD3,58 miliar. Saham BlackRock naik 1,47 persen menjadi menetap di USD533,01 per saham.Delta Air Lines melaporkan laba kuartalan yang mengalahkan perkiraan, meskipun biaya-biayanya meningkat. Laba per saham dilusian perusahaan yang disesuaikan mencapai USD0,74 per saham dan pendapatan usaha yang disesuaikan mencapai USD9,8 miliar, naik 8,00 persen tahun ke tahun. Saham maskapai ini naik 2,93 persen menjadi menetap di USD52,98 per saham.(ABD)