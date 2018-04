Harga Minyak Dunia Perkasa Usai Persediaan AS Runtuh

Harga minyak dunia melakukan reli atau perkasa pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) setelah data resmi menunjukkan penurunan tak terduga dalam stok minyak mentah Amerika Serikat (AS). Tidak ditampik, persediaan minyak mentah AS memberikan efek terhadap gerak harga minyak dunia.Mengutip Xinhua, Jumat, 6 April 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei naik USD0,17 untuk menetap di USD63,54 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni bertambah USD0,31 menjadi ditutup pada USD68,33 per barel di London ICE Futures Exchange.Persediaan minyak mentah AS turun 4,6 juta barel pekan lalu menjadi 425,3 juta, Administrasi Informasi Energi (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu. Analis mengharapkan kenaikan 2 juta barel. Investor juga didorong ketegangan perdagangan yang mereda antara Tiongkok dan AS setelah para pejabat AS mengatakan dapat bernegosiasi.Namun, reli dalam USD membatasi kenaikan harga minyak karena dolar yang lebih kuat membuat greenback didominasi kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,36 persen pada 90,468 pada akhir perdagangan.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 240,92 poin, atau 0,99 persen, menjadi 24.505,22. Seadngkan S&P 500 meningkat 18,15 poin, atau 0,69 persen, menjadi 2,662.84. Indeks Nasdaq Composite naik 34,44 poin, atau 0,49 persen, menjadi 7.076,55.Penasehat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow memperkirakan Amerika Serikat dan Tiongkok mampu mengatasi perbedaan perdagangan mereka dari waktu ke waktu dan bahwa hambatan perdagangan kemungkinan akan turun di kedua sisi.Ekuitas AS memiliki sesi perdagangan yang luas pada Rabu, dengan Dow melonjak 750 poin setelah terjun lebih dari 500 poin, karena konflik perdagangan antara dua ekonomi terbesar membebani sentimen pasar.(ABD)