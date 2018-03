Harga Minyak Dunia Perkasa

Harga minyak dunia terlihat naik pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena data menunjukkan jumlah rig minyak Amerika Serikat (AS) menurun. Di sisi lain, negara anggota OPEC terus berupaya mengangkat harga minyak agar bisa kembali tinggi seperti dulu.Mengutip Xinhua, Jumat, 30 Maret 2018, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik 56 sen AS menjadi menetap di USD64,94 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei bertambah 74 sen menjadi ditutup pada USD70,27 per barel di London ICE Futures Exchange.Tukang bor AS memotong enam rig minyak dalam pekan itu hingga 29 Maret, sehingga jumlah total turun menjadi 798, perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada Kamis. Ini adalah pertama kalinya dalam tiga minggu bahwa perusahaan energi AS memotong jumlah rig minyak.Harga minyak telah mengalami kenaikan beruntun tahun ini. Minyak Brent telah meningkat sebesar lima persen sejak Januari, sementara minyak mentah WTI AS naik sekitar 7,5 persen sejak awal tahun ini. Negara anggota OPEC dan bukan anggota terus melakukan berbagai macam langkah guna memperkuat harga minyak dunia.Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,2304 dari USD1,2315 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,4031 dari USD1,4087 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7685 dari USD0,7661.Sementara itu, USD membeli 106.50 yen Jepang, lebih rendah dari 106,86 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9562 franc Swiss dari 0,9566 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2875 dolar Kanada dari 1,2910 dolar Kanada.Dalam pekan yang berakhir 24 Maret, angka kemajuan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman untuk tunjangan pengangguran negara adalah 215.000, penurunan 12.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan. Ini adalah tingkat terendah untuk klaim awal sejak 27 Januari 1973 ketika itu 214.000.(ABD)