EIA Catat Persediaan Minyak Mentah AS Meningkat

Administrasi Informasi Energi atau Energy Information Administration (EIA) Amerika Serikat (AS) dalam laporannya mengatakan persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) meningkat pekan lalu yang berakhir pada 20 April. Selain itu, sektor penyulingan turun 328.000 barel per hari dari rata-rata minggu sebelumnya.Mengutip Xinhua, Kamis, 26 April 2018, menurut Laporan Status Minyak Mingguan, persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk yang ada di cadangan minyak strategis, dari pekan yang berakhir 20 April meningkat 2,2 juta barel dari minggu sebelumnya.Pada 429,7 juta barel, persediaan minyak mentah AS berada di setengah bagian bawah kisaran rata-rata untuk sepanjang tahun ini. Total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir rata-rata lebih dari 20,4 juta barel per hari, naik 4,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.Selama empat minggu terakhir, produk motor bensin dipasok rata-rata 9,4 juta barel per hari, naik 1,3 persen dari periode yang sama tahun lalu. Harga minyak menetap sedikit lebih tinggi pada Rabu meskipun data EIA menunjukkan peningkatan mengejutkan dalam stok minyak mentah.Sedangkan West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD0,35 untuk menetap di USD68,05 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni bertambah USD0,14 menjadi ditutup pada USD74,00 per barel di London ICE Futures Exchange.Di sisi lain, perusahaan minyak utama AS Chevron Corp telah mengevakuasi para eksekutifnya dari Venezuela setelah dua pekerjanya dipenjara, karena perselisihan kontrak dengan perusahaan minyak milik negara PDVSA, menurut empat sumber yang mengetahui masalah ini.(ABD)