Volatilitas Terus Guncang Pasar Saham AS

Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dalam sesi perdagangan liar lainnya karena volatilitas terus mengguncang investor di tengah data ekonomi. Ketidakpastian ekonomi AS masih terus berlanjut yang salah satunya mengenai penutupan sebagian pemerintahan.Mengutip Xinhua, Sabtu, 29 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,42 poin atau 0,33 persen menjadi 23.062,40. Sedangkan S&P 500 turun 3,09 poin atau 0,12 persen menjadi 2.485,74. Indeks Komposit Nasdaq naik 5,03 poin atau 0,08 persen menjadi 6.584,52.Tujuh dari 11 sektor S&P 500 utama ditutup lebih rendah, karena kerugian di sektor energi dan bahan melebihi kenaikan dalam kebijakan konsumen dan real estat. Pasar mengalami satu lagi hari perdagangan yang liar pada Jumat dengan ketiga indeks utama terus berbalik antara keuntungan dan kerugian sepanjang hari."Tema sepanjang 2018 adalah peristiwa pasar yang didorong oleh berita. Ketika peristiwa geopolitik terjadi, pasar bereaksi lebih pada 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya," kata John Monaco, seorang pedagang dengan lebih dari 35 tahun pengalaman di pasar modal.Di sisi ekonomi, barometer bisnis MNI Chicago, sebuah rambu untuk ekonomi AS yang lebih luas, merosot ke 65,4 poin pada Desember dari level tertinggi 11 bulan di 66,4 pada bulan sebelumnya, sebuah survei kondisi bisnis di wilayah Chicago menunjukkan.Angka di atas 50 menunjukkan ekonomi membaik, sementara angka di bawah menandakan adanya kontraksi ekonomi. Ekuitas Amerika Serikat menggelar comeback sesi akhir yang luar biasa dalam perdagangan liar pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB).Dow Jones ditutup 260 poin lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) setelah turun sebanyak 611 poin, mencatat perputaran intraday terbesar dalam 10 tahun. S&P 500 membukukan keuntungan yang solid setelah menurun lebih dari dua persen dan Nasdaq juga berubah positif pada penutupan, menghapus kerugian tiga persen sebelumnya.(ABD)