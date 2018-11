Wall Street Melonjak

: Saham-saham di Amerika Serikat (AS) melonjak pada perdagangan Rabu waktu setempat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan suku bunga mendekati netral. Investor menafsirkan ini sebagai dovish.Melansir Xinhua, Kamis, 29 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 617,70 poin atau 2,50 persen menjadi 25.366,43. Sementara indeks S & P 500 naik 61,61 poin atau 2,30 persen menjadi 2,743.78. Indeks Nasdaq Composite meningkat 208,89 poin atau 2,95 persen menjadi 7.291,59.Dow Jones membukukan kenaikan satu hari terbesarnya sejak 26 Maret, dengan saham Caterpillar dan Boeing naik hampir lima persen, memimpin para penggerak dalam indeks 30 saham.Sedangkan 10 dari 11 sektor utama S & P 500 ditutup lebih tinggi karena sektor teknologi dan konsumen discretionary masing-masing naik 3,44 persen dan 3,23 persen, mengungguli yang lain. Nasdaq juga melaporkan hari terbaiknya sejak 25 Oktober."Suku bunga masih rendah secara historis, dan mereka hanya di bawah kisaran luas perkiraan tingkat yang akan netral bagi perekonomian -yaitu, tidak mempercepat atau memperlambat pertumbuhan," tutur Gubernur The Fed Jerome Powell dalam sebuah pidato di Klub Ekonomi New York pada Rabu waktu setempat.Pernyataan itu tampak lebih dovish daripada komentarnya pada awal Oktober bahwa bank sentral AS memiliki jalan panjang sebelum suku bunga mencapai netral, menunjukkan bahwa kenaikan lebih banyak bisa dilakukan.Bank sentral telah menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini. Investor resah atas lonjakan suku bunga, khawatir biaya pinjaman yang meningkat bisa memperlambat perekonomian.Di sisi ekonomi, produk domestik bruto nyata AS (PDB) meningkat pada tingkat tahunan 3,5 persen pada kuartal ketiga, turun dari kenaikan 4,2 persen pada kuartal kedua, lapor Departemen Perdagangan AS, Rabu.Perlambatan pertumbuhan PDB riil terutama mencerminkan penurunan ekspor dan deselerasi dalam investasi tetap non-tetap dan pengeluaran konsumsi pribadi, kata laporan itu.Sementara itu, penjualan rumah baru AS berdiri pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 544 ribu pada Oktober, 8,9 persen di bawah tingkat September yang direvisi, kata Departemen Perdagangan.(AHL)