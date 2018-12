Penasihat Trump: Posisi Ketua The Fed Aman 100%

Penasihat Ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Kevin Hassett, mengatakan bahwa posisi Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin tidak dalam ancaman pemecatan. Peran Powell sebagai pemimpin bank sentral AS bisa dikatakan 100 persen aman.Mengutip CNBC, Sabtu, 29 Desember 218, kepastian itu mengikuti penampilan Hassett di Fox Business, di mana Kepala Dewan Penasihat Ekonomi Trump ini juga sangat yakin bahwa Presiden AS Donald Trump senang dengan apa yang dilakukan oleh Mnuchin.Hassett telah tampil beberapa kali di hadapan publik dalam beberapa hari terakhir dan berusaha meredakan gejolak pasar di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang ketidaksenangan Trump kepada Mnuchin, yang telah bertugas di Kabinet Presiden sejak Februari 2017, dan Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve.Sebelum penaikan suku bunga seperempat poin, Trump mengeluh dalam cuitannya bahwa penaikan suku bunga yang dilakukan the Fed terbilang luar biasa. Presiden secara tradisional tidak berkomentar di depan umum tentang tindakan yang diambil oleh the Fed, yang dianggap langkah independen oleh Gedung Putih.Sebelumnya, beberapa media melaporkan bahwa Trump telah melampiaskan kekesalannya terhadap Powell dan secara pribadi menyatakan keinginan untuk memecatnya. Mnuchin berusaha untuk menepis laporan-laporan itu dengan mengutip cuitan Trump yang mengatakan Trump tidak pernah menyarankan untuk memecat Powell.Namun, Trump kembali memberikan kecaman terhadap bank sentral dalam cuitannya. "Satu-satunya masalah ekonomi kita adalah the Fed," kata Trump. Berita itu muncul untuk mempercepat penurunan ekuitas dan menandai kinerja malam Natal terburuk di pasar saham.CNN, mengutip sumber yang dekat dengan Gedung Putih, melaporkan bahwa pekerjaan Mnuchin bisa berada dalam bahaya yang serius. Akan tetapi, Trump mengatakan pada Hari Natal bahwa ia memiliki kepercayaan pada Mnuchin seraya mengatakan kepada wartawan bahwa Mnuchin adalah orang yang sangat berbakat dan sangat cerdas.(ABD)