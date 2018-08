Harga Minyak Dunia Naik 1,4%

: Harga minyak mentah AS naik 1,4 persen pada perdagangan Selasa waktu setempat karena suasana optimistis dari pasar modal dan pelemahan dolar AS terhadap mata uang utama.Melansir Xinhua, Rabu, 22 Agustus 2018, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September menguat USD0,92 menjadi USD67,35 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak internasional mencatat pertumbuhan untuk hari keempat berturut-turut setelah penurunan signifikan pada hari-hari sebelumnya.Para pelaku pasar terus bertaruh pada pasokan ketat dari sanksi AS terhadap Iran. Pelemahan dolar AS secara terus-menerus juga mendorong naiknya harga minyak.Sementara itu, harga minyak Brent untuk pengiriman Oktober juga naik 0,58 persen dengan harga penyelesaian di USD72,63 per barel pada perdagangan Selasa waktu setempat.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,67 persen menjadi 95,2550 pada pukul 3:00 siang.Federal Reserve AS hanya perlu menaikkan suku bunga sebanyak tiga atau empat kali sebelum berhenti untuk ditinjau, kata Presiden Fed Dallas Robert Kaplan dalam sebuah esai pada hari Selasa.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1572 dolar dari 1,1467 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2902 dolar dari 1,2785 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7365 dolar dari 0,7327 dolar.Dolar AS membeli 110,41 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9852 franc Swiss dari 0,9920 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3044 dolar Kanada dari 1,3049 dolar Kanada.(AHL)