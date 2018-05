USD Menguat Didukung Rilis Data Pekerjaan

Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat (USD) tercatat menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena para investor memilah-milah data pekerjaan terbaru dari negara itu.Mengutip Antara, Sabtu, 5 Mei 2018, indeks dolar AS, yang mengukurnya terhadap enam mata uang utama lainnya meningkat sebanyak 0,18 persen menjadi 92,584 pada akhir perdagangan. Rata-rata penghasilan per jam pekerja sektor swasta naik 2,6 persen pada April dari setahun lalu, sejalan dengan angka bulanan baru-baru ini.Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1960 dari USD1,1998 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3542 dari USD1,3575 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7537 dari USD0,7532.Sedangkan USD dibeli 109,12 yen Jepang, lebih rendah dari 109,21 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik ke 1,0007 franc Swiss dari 0,9973 franc Swiss, dan tetap datar pada 1,2853 dolar Kanada.Tingkat pengangguran AS turun menjadi 3,9 persen pada April 2018, setelah datar di 4,1 persen selama enam bulan berturut-turut, demikian Departemen Tenaga Kerja AS. Hal itu menandai tingkat terendah sejak Desember 2000, dengan pekerjaan non-pertanian meningkat sebesar 164.000 pada bulan lalu, menurut departemen.Para analis mengatakan laporan pekerjaan pada Jumat 4 Mei menegaskan penguatan pasar kerja yang akan memberikan Federal Reserve lebih percaya diri untuk lebih lanjut meningkatkan suku bunga.(ABD)