Emas Berjangka Terlibas Keperkasaan Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena kekuatan dolar Amerika Serikat (USD) menekuk daya tarik logam mulia.Mengutip Xinhua, Sabtu, 1 Desember 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2019 turun USD4,4 atau 0,36 persen menjadi ditutup pada USD1.226 per ons. Indeks USD yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik sebanyak 0,48 persen menjadi 97,24 pada 1830 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman 2019 turun 18,5 sen atau 1,28 persen, menjadi menetap di USD14,217 per ons. Sedangkan platinum untuk Januari 2019 turun sebanyak USD21,1 atau 2,57 persen menjadi ditutup pada USD799,8 per ons.Di sisi lain, harga minyak dunia berada di bawah tekanan karena USD menguat terhadap sejumlah mata uang, ketika investor berharap bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok akan mencapai kesepakatan atas pembicaraan perdagangan. USD yang lebih kuat membuat minyak yang dihargakan dalam greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.Harga-harga memangkas kerugian dari posisi terendah sesi, setelah Bloomberg melaporkan komite penasihat OPEC menyatakan terjadi penurunan produksi sebesar 1,3 juta barel per hari dari tingkat bulan lalu, kata para pedagang.(ABD)