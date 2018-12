Minim Tenaga, Dolar AS Tumbang

Dolar Amerika Serikat (USD) turun tajam pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), menghapus kenaikan dari level tertinggi 19 bulan pada Jumat lalu. Hal itu terjadi karena para investor terus mengawasi pertemuan kebijakan Federal Reserve pada 18-19 Desember.Mengutip Xinhua, Selasa, 18 Desember 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1350 dari USD1,1303 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2629 dari USD1,2579 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7177 dibandingkan dengan USD0,7178.Kemudian USD membeli 112,75 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 113,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD turun menjadi 0,9925 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9977 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3408 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3374 dolar Kanada.Taruhan meningkat bahwa bank sentral AS akan mendorong kenaikan suku bunga AS untuk keempat kalinya tahun ini. Namun analis mengatakan fokus telah berubah mengenai bagaimana the Fed mengatur langkah pengetatan lebih lanjut di tengah ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung dan ketidakpastian pasar.Poundsterling Inggris kembali menguat pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) setelah jatuh pada Jumat, karena Perdana Menteri Inggris Tereasa May menetapkan suara kedua di parlemen pada rencana Brexit yang ditunda dan sangat ditentangnya dalam pekan mulai 14 Januari.Menghadapi kebuntuan di parlemen, kesepakatan Brexit yang direncanakan May telah memacu volatilitas pasar yang luas. Bahkan para analis memperingatkan potensi Brexit bisa menghasilkan tidak adanya kesepakatan sehingga nantinya berpeluang mendorong ekonomi Inggris ke pendaratan yang keras.(ABD)