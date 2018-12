Emas Dunia Terhantam Keperkasaan Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah pada Jumat waktu setempat. Adapun emas dunia terhantam karena berada di bawah tekanan dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat.Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 Desember 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun sebanyak USD9,80 atau 0,77 persen menjadi menetap di USD1.258,10 per ons. Sedangkan indeks USD yang mengukur uang terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,62 persen menjadi 96,99 pada 1815 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Emas kehilangan beberapa kekuatan setelah data dari Departemen Perdagangan AS mengungkapkan bahwa belanja konsumen AS tumbuh lebih cepat dari pendapatan di November. Sentimen konsumen dari Universitas Michigan juga mencatat pembacaan akhir Desember 98,3, lebih baik dari ekspektasi beberapa ekonom.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 414,23 poin atau 1,81 persen menjadi 22.445,37. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 50,84 poin atau 2,06 persen ke 2.416,58. Indeks Komposit Nasdaq turun 195,41 poin atau 2,99 persen menjadi 6.332,99.Pertumbuhan ekonomi AS direvisi turun menjadi 3,4 persen pada kuartal ketiga 2018, lebih lambat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, kata Departemen Perdagangan AS. Revisi tersebut mencerminkan penurunan pada pengeluaran konsumen dan ekspor.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun sebanyak 16,70 sen atau 1,12 persen, menjadi USD 14,702 per ons. Sementara itu, platinum untuk pengiriman Januari tetap tidak berubah pada posisi USD795,80 per ons.(ABD)