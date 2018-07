Wall Street Perkasa Jelang Akhir Pertemuan The Fed

Bursa saham Amerika Serikat (AS) dibuka lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor menunggu rilis risalah dari pertemuan terakhir Federal Reserve. Keputusan the Fed cukup penting diperhatikan karena berkaitan dengan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya.Mengutip Xinhua, Jumat, 6 Juli 2018, tak lama setelah bel pembukaan, indeks Dow Jones Industrial Average naik 162.16 poin atau 0,67 persen menjadi 24.336,98. Sedangkan S&P 500 meningkat 15,29 poin atau 0,56 persen menjadi 2.728,51. Indeks Nasdaq Composite melonjak 51,40 poin atau 0,69 persen menjadi 7.554,07.Pergerakan mengikuti sesi sebelumnya yang lebih rendah karena saham teknologi turun tajam dan membebani pasar. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) diharapkan untuk mempublikasikan risalah dari pertemuan bank sentral terbaru. Investor akan melihat melalui risalah dan mencari petunjuk tentang langkah kebijakan moneter masa depan.Pada pertemuan Juni, the Fed menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase. Investor juga memperhatikan beberapa data kunci. Hal itu dilakukan lantaran investor terus membidik keuntungan maksimal dari investasi di pasar saham AS.Dalam pekan yang berakhir 30 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 231.000 atau meningkat sebanyak 3.000 dari tingkat revisi pekan sebelumnya sebesar 228.000, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan.Sementara itu, pekerjaan sektor swasta AS meningkat sebanyak 177.000 pekerjaan dari Mei hingga Juni menurut penyedia data ADP dan laporan baru dirilis Moody Analytics. Pembacaan itu kehilangan ekspektasi pasar.(ABD)