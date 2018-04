Imbal Hasil Treasury AS Memperpanjang Kenaikan

Imbal hasil utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) terus naik pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kenaikan itu terjadi dengan tingkat catatan treasury 10 tahun merayap di atas tiga persen sebagai patokan yang terjadi pada Selasa waktu setempat untuk pertama kalinya sejak 2014.Mengutip CNBC, Kamis, 26 April 2018, imbal hasil treasury dua tahun juga memperpanjang kenaikannya, hingga lebih dari 2,5 persen dan level tertinggi sejak September 2008. Adapun kenaikan imbal hasil ini biasanya memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi, baik di Wall Street maupun dolar Amerika Serikat (USD).Imbal hasil treasury 10 tahun tercatat lebih tinggi di sekitar 3,028 persen pada 2:38 am ET, turun dari 3,033 persen yang dicapai pada awal sesi yang merupakan level tertinggi sejak 2 Januari 2014. Tingkat teknis utama berikutnya untuk hasil 10 tahun adalah 3,05 persen, yang akan menempatkan hasil di level tertinggi sejak 2011.Jika imbal hasil treasury 10 tahun ditutup lebih tinggi dari pembukaannya pada Rabu, itu akan menjadi yang pertama kalinya dalam dua tahun bahwa suku bunga telah membukukan enam kenaikan harian berturut-turut, menurut catatan Grup Investasi.Imbal hasil pada treasury 30 tahun lebih tinggi pada 3,214 persen. Imbal hasil obligasi bergerak berlawanan dengan harga. Pasar di seluruh dunia terus mengamati pasar obligasi AS setelah langkah terbaru dalam imbal hasil memperburuk aksi jual saham pada Selasa.Imbal hasil telah menggoda minat investor lantaran ada tingkat psikologis tiga persen yang sangat penting selama berhari-hari. Kondisi ini yang membuat pasar keuangan di seluruh dunia bereaksi. Bahkan, penguatan USD akibat kenaikan imbal hasil surat utang AS memberikan tekanan terhadap sejumlah mata uang lainnya di dunia."Pedagang, sepertinya terlihat, menerima imbal hasil 10 tahun treasury AS. Hal itu dengan menyadari prospek pertumbuhan PDB riil AS yang lebih tinggi dan inflasi AS yang lebih tinggi menjamin hasil yang lebih tinggi," kata Ahli Strategi Mata Uang Macquarie Group Thierry Wizman.(ABD)