Tiongkok Sebut Kinerja Impor dan Ekspor dengan AS Naik

Pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa kinerja impor dan ekspor dengan Amerika Serikat (AS) meningkat pada paruh pertama di 2018. Ekspor ke ekonomi terbesar di dunia naik 5,7 persen dibandingkan dengan periode tahun lalu sedangkan impor dari AS naik sebanyak empat persen.Mengutip CNBC, Sabtu, 14 Juli 2018, data yang sensitif secara politik datang di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Namun kemarin, Kantor Pabean Tiongkok mengatakan tidak akan menempatkan langkah pengaturan khusus yang menargetkan barang-barang AS dan juga tidak akan menunda pergerakan barang-barang di pelabuhan.Tidak ditampik, Presiden AS Donald Trump secara konsisten menganggap perdagangan dengan Tiongkok tidak adil bagi Amerika dan telah menuntut agar Beijing mengatasi masalah ini. Namun, surplus perdagangan Tiongkok terhadap AS telah meningkat meskipun surplus total negara Asia telah menyempit selama dua tahun terakhir.Awal pekan ini, Pemerintahan Trump merilis daftar barang-barang Tiongkok senilai USD200 miliar yang katanya bertujuan untuk dikenakan tarif 10 persen setelah proses peninjauan. Tiongkok mengancam akan melakukan tindakan balas dendam dan berjanji akan mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia.Minggu lalu, tarif AS pada USD34 miliar dalam produk Tiongkok mulai berlaku. Tiongkok membalas dengan menampar 25 persen tarif dengan jumlah yang sama dalam barang-barang AS. Adapun Tiongkok mengalami surplus perdagangan barang senilai USD375 miliar dengan Amerika Serikat pada 2017.Sebelumnya, ekonom bank sentral Tiongkok Ma Jun mengungkapkan perang dagang yang melibatkan Tiongkok dan AS akan memiliki dampak terbatas pada ekonomi Tiongkok. Meski demikian, ada harapan agar perang dagang ini tidak terjadi demi kepentingan bersama yang lebih luas.Dengan tambahan tarif 25 persen pada produk-produk Tiongkok senilai USD34 miliar yang efektif pada Jumat waktu setempat, Amerika Serikat telah memicu perang dagang terbesar dalam sejarah ekonomi, menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok.(ABD)