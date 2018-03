2018, The Fed Siap Naikkan Suku Bunga Secara Bertahap

Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga secara bertahap selama beberapa tahun mendatang. Langkah itu tentunya sejalan dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) sekarang ini berada di dekat tujuan the Fed untuk mendapatkan pekerjaan penuh dan inflasi dua persen."Jika ekonomi berkembang kira-kira seperti yang saya duga, saya kemungkinan akan mendukung kenaikan lebih lanjut suku bunga sepanjang tahun ini," kata Presiden Federal Reserve Bank Atlanta Raphael Bostic, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 24 Maret 2018.Inflasi inti enam bulan sekarang mencapai dua persen, dan pengangguran sebesar 4,1 persen berada pada atau di bawah tingkat prakrisis yaitu kedua poin data tersebut. "Berikan saya keyakinan bahwa kami berada di atau dekat tujuan ketenagakerjaan dan inflasi yang berkelanjutan (the Fed)," tambahnya.The Fed menaikkan suku bunga pada awal pekan ini dan memperkirakan dua kenaikan suku bunga dilakukan kembali di 2018 dan tiga kali di setiap tahun setelah itu, menyoroti keyakinannya yang berkembang bahwa pemotongan pajak dan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan ekonomi dan inflasi.Bostic memberikan suara untuk kenaikan tarif dan mengatakan itu masuk akal mengingat prospek perekonomian. Dia menambahkan, meskipun pasar tenaga kerja belum terlalu panas, ada risiko ke atas pada biaya tenaga kerja. Ada juga risiko kenaikan inflasi, meski kemungkinan akan tetap tenang tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun risiko meningkat sedikit."Tidak semua dalam ramalan itu cerah. Ancaman tarif, dan potensi pembalasan oleh mitra dagang menimbulkan banyak risiko naik ke ekonomi sebagai stimulus fiskal ke atas," pungkasnya.(ABD)