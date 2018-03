Produksi Minyak Mentah AS Capai 9,96 Juta Barel/Hari

Administrasi Informasi Energi atau Energy Information Administration (EIA) mencatat produksi minyak mentah Amerika Serikat (AS) pada Januari mencapai 9,964 juta barel per hari. Angka tersebut tetap tinggi atau hampir sama dengan tingkat yang dicapai pada Desember 2017,Mengutip Xinhua, Sabtu, 31 Maret 2018, laporan bulanan produksi EIA untuk minyak mentah dan gas alam di Desember 2017 tercatat 9,958 juta barel per hari. Sedangkan rata-rata harian produksi pada 2017 adalah 9,318 juta barel. Puncak produksi tercatat pada November 2017 dengan mencapai 10,066 juta barel per hari.Pada Januari 2018, EIA memperkirakan produksi minyak mentah AS akan melonjak ke rekor tertinggi tahun ini sebelum naik lebih banyak lagi pada 2019. Kondisi ini tentu memberikan efek terhadap gerak harga minyak dunia di mana sejumlah pihak terus berupaya mengangkat harga tersebut.EIA mengatakan pada 9 Januari dalam Outlook Energi Jangka Pendek Bulanan bahwa produksi minyak mentah rata-rata akan mencapai 10,85 juta barel per hari pada tahun depan dan 10,27 juta barel tahun ini, keduanya melebihi rekor sebelumnya sebesar 9,6 juta barel per hari yang dipompa pada 1970."Produksi akan mencapai 11 juta barel per hari pada November 2019," menurut perkiraan EIA.Pertumbuhan produksi serpih Amerika Utara, yang menyebabkan sekitar lima persen peningkatan hasil produksi minyak AS pada 2017, telah mengguncang industri minyak dalam beberapa tahun terakhir, memacu OPEC dan produsen tradisional lainnya untuk memotong hasil produksi untuk memangkas persediaan global.EIA meningkatkan estimasi untuk produksi global dan permintaan pada 2018. Produksi terlihat pada 100,34 juta barel per hari, naik dari 100,01 juta sebelumnya dengan permintaan sebesar 100,11 juta dibandingkan dengan 99,96 juta.(ABD)