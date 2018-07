Emas Dunia Tertekan Usai Ekuitas AS Naik

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Pelemahan terjadi karena ekuitas Amerika Serikat (AS) tercatat naik pada data pekerjaan yang optimistis. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD3 atau 0,24 persen menjadi ditutup pada USD1.255,80 per ons.Mengutip Xinhua, Sabtu, 7 Juli 2018, ekuitas AS memperpanjang kenaikan untuk sesi kedua berturut-turut setelah data resmi menunjukkan peningkatan pekerjaan yang lebih tinggi dari perkiraan pada Juni, dengan 213.000 pekerjaan baru dibuat.Benchmark indeks Dow Jones Industrial Average naik 131,26 poin atau 0,54 persen menjadi 24.488,00 pada 1645 GMT. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq mengikuti kenaikan indeks Dow Jones. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak selalu mencari tempat yang aman.Sementara itu, eskalasi tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok gagal memicu selera emas yang signifikan. Namun, pengenaan tarif yang tinggi dan menimbulkan perang dagang tersebut diharapkan tidak berlanjut dan bisa segera dicarikan jalan keluarnya demi kepentingan bersama.Indeks USD, indeks greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,45 persen menjadi 93,80 pada 1635 GMT. Penarikan USD menahan kejatuhan emas, karena logam mulia menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun sebanyak 2,8 sen atau 0,17 persen menjadi ditutup pada USD16,069 per ons. Platinum untuk Oktober naik sebanyak USD7,2 atau 0,86 persen menjadi menetap di USD848,60 per ons.(ABD)