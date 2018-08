Dolar Tertekan terhadap Mata Uang Utama Dunia

: Mata uang dolar Amerika Serikat (AS) tertekan terhadap beberapa mata uang utama dunia lain pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat.Pelemahan ini akibat investor menanti pembicaraan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Demikian seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 18 Agustus 2018.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang lainnya, turun 0,56 persen menjadi 96,106 pada akhir perdagangan. Permintaan pasar terhadap mata uang safe have seperti greenback tertekan berita tentang pembicaraan perdagangan antara kedua negara tersebut.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1442 dolar AS dari 1,1365 dolar AS pada perdagangan sesi sebelumnya. Sementara pound Inggris naik menjadi 1,2746 dolar AS dari 1,2708 dolar AS pada sesi sebelumnya.Kemudian dolar Australia naik menjadi 0,7317 dolar AS dari 0,7259 dolar AS. Sedangkan dolar AS dibeli 110,60 yen Jepang, lebih rendah dari 110,88 yen Jepang pada sesi sebelumnya.Sementara itu dolar AS turun menjadi 0,9952 franc Swiss dari 0,9964 franc Swiss dan turun menjadi 1,3054 dolar Kanada dari 1,3157 dolar Kanada.Adapun perundingan perdagangan pekan depan antara kedua negara tersebut menghidupkan kembali harapan para investor bahwa kedua negara besar itu akan menemukan cara untuk meredakan ketegangan perdagangan saat ini.Pada data ekonomi, Indeks Sentimen Konsumen AS yang dirilis oleh Survei Konsumen Universitas Michigan (UM) turun menjadi 95,3 di Agustus dibanding sebelumnya sebesar 97,9, lebih rendah dari ekspektasi para analis.(AHL)