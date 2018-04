Dolar AS Menguat terhadap Beberapa Mata Uang Dunia

: Indeks dolar AS naik terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin, karena investor menilai perkembangan terbaru dari hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.Melansir Xinhua, Selasa, 3 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08 persen menjadi 90,046 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,2301 dolar dari 1,2324 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik ke 1,4041 dolar dari 1,4035 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke 0,7653 dolar dari 0,7686 dolar.Sementara itu, dolar AS membeli 105,84 yen Jepang, lebih rendah dari 106,24 dolar Kanada dari 1,2993 dolar Kanada.Tiongkok menangguhkan konsesi tarif atas 128 item produk AS termasuk daging babi dan buah-buahan yang dimulai Senin, menurut Departemen Keuangan AS.Tarif Bea Komisi Dewan Negara telah memutuskan untuk memberlakukan tarif 15 persen pada 120 item produk yang diimpor dari AS termasuk buah-buahan dan produk terkait, dan tarif 25 persen pada delapan item impor termasuk daging babi dan produk terkait dari negara, menurut pernyataan yang dipasang di situs web kementerian.Pernyataan tersebut mengatakan itu adalah tindakan balasan sebagai tanggapan atas langkah AS sebelumnya untuk menampar tarif impor baja dan aluminium.Meskipun keberatan terjadi di seluruh dunia, pemerintahan AS memutuskan untuk memberlakukan tarif 25 persen atas impor baja dan tarif 10 persen pada aluminium, dengan tarif impor dari negara-negara termasuk Tiongkok.Di sisi ekonomi, Purchasing Managers Index (PMI) turun 1,5 poin persentase dari pembacaan Februari 60,8 persen menjadi 59,3 persen pada Maret, hilang perkiraan pasar, demikian dilaporkan Institute for Supply Management (ISM).(AHL)