Ekonom Nilai AS di Jalur Kekalahan di Tengah Perang Dagang

Ekonom Amerika Serikat (AS) Stephen Roach menilai AS dan Tiongkok berada pada babak awal perang dagang dan AS berada di jalur yang akan kalah. Tidak ditampik, perang dagang yang diserukan oleh Presiden Donald Trump menimbulkan efek negatif yang salah satunya membebani gerak pasar saham."Perang dagang tidak mudah untuk menang. Mereka mudah kalah, dan AS berada di jalur untuk kalah dalam perang dagang ini. Ini amunisi langsung dan ini bukan hanya diskusi retoris lagi," kata Roach, yang juga mantan Ketua Morgan Stanley Asia, seperti dilansir CNBC, Sabtu, 14 Juli 2018."Kami berada di tahap awal pertempuran-pertempuran dalam perang perdagangan hidup yang nyata. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh hasilnya? Dan seberapa signifikankah amunisi itu di masa depan," tambahnya.Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan daftar barang-barang Tiongkok yang dikenakan tarif senilai USD200 miliar. Sedangkan Tiongkok mengancam balik untuk melakukan tindakan balas dendam dan berjanji akan mengajukan keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia.Minggu lalu, tarif AS pada USD34 miliar dalam produk Tiongkok mulai berlaku. Kemudian, Tiongkok membalas dengan menampar 25 persen tarif dengan jumlah yang sama dalam barang-barang AS. Kondisi ini memunculkan perang dagang yang diharapkan bisa segera dihentikan demi kepentingan bersama.Namun, ada yang tidak sependapat dengan pernyataan Roach. Kepala Penasihat Ekonomi Allianz Mohamed El-Erian mengatakan bahwa Amerika Serikat berada dalam posisi yang lebih kuat daripada Tiongkok."Secara relatif, kami menang dan kami akan memenangkan perang dagang. Lihat saja kinerja pasar AS relatif baik terhadap Tiongkok dan relatif terhadap yang lain. Itu konsisten," kata El-Erian, yang juga CEO Pimco.(ABD)