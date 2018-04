Menkeu Spanyol Sebut Proteksionisme Kesalahan Sejarah

Spanyol bergabung dengan beberapa negara lain dalam menyuarakan penentangannya terhadap kenaikan tarif perdagangan dan sikap proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat (AS). Spanyol berharap AS tidak memberlakukan hal tersebut karena bisa memberikan efek negatif terhadap kinerja perdagangan dunia.Menteri Keuangan Spanyol yang baru saja ditunjuk, Roman Escolano, mengatakan, Madrid tidak menikmati beberapa keputusan yang mendestabilisasi perdagangan global. "Proteksionisme adalah kesalahan historis. Kami tidak menyukai pembicaraan tentang proteksionisme, kami tidak suka aksi itu," tegas Escolano, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 21 April 2018.Komentarnya muncul setelah ketegangan atas perdagangan global meningkat usai keputusan Presiden AS Donald Trump meningkatkan tarif pada logam di awal Maret. Sejak itu, ada tarif tambahan yang diberlakukan pada Tiongkok, yang memicu kekhawatiran akan perang dagang global. Kekhawatiran semacam itu telah diterjemahkan ke dalam pasar keuangan.Ia menambahkan ekonomi Eropa selatan telah tumbuh dengan laju yang solid sekitar tiga persen dalam empat tahun terakhir, tetapi ini tidak berarti bahwa masalah yang timbul selama krisis utang negara zona euro berakhir. Perlu upaya yang keras guna menyelesaikan persoalan dimaksud agar tidak berkepanjangan."Kami cukup optimistis untuk momentum ini dipertahankan. Kami telah melihat jalur pertumbuhan yang berbeda. Kali ini pertumbuhan didasarkan pada ekspor dan itu didasarkan pada investasi swasta," kata Escolano.Dia menyebutkan Spanyol masih memiliki tingkat utang yang sangat tinggi, baik publik maupun swasta, dan pengangguran masih menjadi beban. "Kami sangat menyadari tantangan di depan kami, tetapi jika pertumbuhan berkelanjutan kami akan memiliki prospek yang baik di depan kami," pungkasnya.(ABD)