Dow Jones dan S&P 500 Raih Keuntungan Terbesar

Saham-saham Amerika Serikat (AS) tercatat naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), memberikan Dow Jones dan S&P 500 keuntungan terbesar mereka dalam lebih dari satu bulan. Penguatan terjadi karena saham-saham bank melonjak menjelang laporan laba akhir pekan ini.Mengutip Antara, Selasa, 10 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 320,11 poin atau 1,31 persen menjadi 24.776,59 poin. Sedangkan S&P 500 naik 24,35 poin atau 0,88 persen menjadi 2.784,17 poin dan Komposit Nasdaq menambahkan 67,81 poin atau 0,88 persen menjadi 7.756,20 poin.Saham sektor industri, energi, dan konsumen meningkat tajam, sementara utilities dan telekomunikasi -di antara saham-saham berkinerja buruk di pasar baru-baru ini- memimpin persentase penurunan. Indeks perbankan S&P naik 2,7 persen, mencatatkan persentase keuntungan harian terbesar sejak 26 Maret.Sedangkan indeks keuangan S&P 500 naik sebanyak 2,3 persen dan memimpin keuntungan antarsektor. JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co dan Citigroup Inc dijadwalkan akan melaporkan hasil keuangannya pada Jumat 13 Juni, memulai musim laba kuartal kedua."Kami berada di menjelang apa yang akan menjadi musim laba menggemparkan untuk S&P 500 secara keseluruhan," kata Wakil Presiden Senior BB&T Wealth Management Bucky Hellwig, di Birmingham, Alabama."Ekonomi yang lebih kuat dan rencana untuk membeli kembali saham yang lebih banyak juga membantu saham-saham perbankan," tambahnya.Para investor juga mungkin mengalihkan fokus mereka untuk sekarang menjauh dari ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut saling membalas menerapkan tarif terhadap USD34 miliar masing-masing barang impor mereka pada Jumat 6 Juli."Kecemasan yang masuk ke Jumat lalu cukup signifikan, dan sekarang dengan kesadaran bahwa kita di sini dan dunia belum berakhir, uang sedang masuk kembali," kata Hellwig.Membantu meningkatkan Dow, Caterpillar Inc naik 4,1 persen. Sektor industri S&P melonjak 1,8 persen. Caterpillar dan industri lainnya termasuk yang paling terpukul kekhawatiran perdagangan baru-baru ini.(ABD)