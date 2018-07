Wall Street Berakhir Tumbang Terseret Sektor Teknologi

Bursa saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street berakhir jatuh pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), terseret sektor teknologi menyusul laporan laba yang lemah dari perusahaan-perusahaan teknologi utama.Mengutip Antara, Sabtu, 28 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,01 poin atau 0,30 persen menjadi berakhir di 25.451,06 poin. Indeks S&P 500 berkurang 18,62 poin atau 0,66 persen menjadi ditutup di 2.818,82 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir jatuh 114,77 poin atau 1,46 persen menjadi 7.737,42 poin.Saham-saham teknologi terus membukukan hasil negatif setelah Facebook menderita kerugian terbesar dalam sejarah pada sesi perdagangan sebelumnya. Saham Twitter anjlok 20,54 persen pada penutupan pasar setelah perusahaan melaporkan penurunan pengguna aktif, ukuran kunci untuk platform media sosial. Pendapatannya hampir sesuai dengan perkiraan.Saham Intel juga jatuh 8,59 persen meskipun perusahaan melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Sejauh ini, lebih dari 50 persen perusahaan S&P 500 telah melaporkan laba mereka untuk kuartal kedua. Dari perusahaan-perusahaan tersebut, 79,8 persen melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data dari FactSet.Di sisi ekonomi, ekonomi AS tumbuh 4,1 persen pada kuartal kedua, laju tercepat dalam hampir empat tahun, namun masih sesuai dengan ekspektasi pasar, Departemen Perdagangan AS. Kendati demikian, sejumlah risiko tetap membayangi yang salah satunya adalah perang dagang.Sementara itu, sentimen konsumen AS turun pada Juli, menurut survei University of Michigan. Indeks jatuh ke 97,9 dari 98,2 pada Juni karena penilaian kondisi-kondisi ekonomi saat ini dan penurunan ekspektasi. Ada harapan agar kondisi perekonomian bisa terus membaik di kemudian hari.Pasar minyak sebagian besar mengabaikan data pemerintah pada Jumat 27 Juli yang mengatakan ekonomi AS tumbuh pada kuartal kedua dengan laju tercepat dalam hampir empat tahun. Analis Price Futures Group Phil Flynn menilai angka itu adalah angka kuat yang menunjukkan permintaan energi tetap tinggi hingga akhir tahun ini.(ABD)