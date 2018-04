Tiongkok Siap Buka Lebih Luas Sektor Manufaktur

Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok Miao Wei menegaskan kekhawatiran atas rencana 'Made in Tiongkok 2025' tidak diperlukan dan Tiongkok akan semakin membuka sektor manufakturnya. Keterbukaan investasi asing ini diharapkan memberi stimulus positif dari negeri lain untuk menanamkan dananya di Tiongkok."Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa rencana 'Made in Tiongkok 2025' dan kebijakan terkait lainnya diterapkan secara sama untuk semua perusahaan di Tiongkok, baik perusahaan Tiongkok maupun asing," menurut artikel yang ditandatangani oleh Miao Wei, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 21 April 2018.Diresmikan pada Mei 2015, rencananya program itu bertujuan untuk meningkatkan inovasi manufaktur di Tiongkok dan mempromosikan pengembangan di 10 sektor utama, termasuk robotika, peralatan aerospace, dan material baru.Dengan bangkitnya sektor manufaktur Tiongkok, beberapa orang khawatir bahwa rencana 'Made in Tiongkok 2025' mungkin hanya menguntungkan perusahaan Tiongkok dan menciptakan hambatan bagi perusahaan asing, menurut artikel berjudul 'Pembukaan Lebih Lanjut Manufaktur untuk Mempromosikan Pertumbuhan Global'.Ada juga kekhawatiran bahwa efek spillover yang bisa timbul dari masalah struktural, seperti kelebihan kapasitas bisa berdampak negatif pada industri negara lain. "Kekhawatiran ini tidak perlu," tegas Miao Wei.Berkat pelaksanaan rencana tersebut, Tiongkok telah meningkatkan sinergi dalam strategi pengembangan manufaktur dan mempromosikan kerja sama dengan Jerman, Prancis dan negara lain melalui mekanisme multilateral atau bilateral.(ABD)