Kekhawatiran Produksi Iran Picu Harga Minyak Melonjak

Harga minyak naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), didukung oleh kekhawatiran bahwa penurunan produksi Iran akan mengetatkan pasar. Kondisi itu terjadi setelah sanksi yang diberikan Amerika Serikat (AS) mulai diberlakukan pada November.Mengutip Antara, Selasa, 4 September 2018, namun laju kenaikan harga minyak dibatasi oleh pasokan yang lebih tinggi dari OPEC dan Amerika Serikat. Patokan global, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober naik USD0,37 atau 0,47 persen menjadi menetap di USD78,01 per barel di London ICE Futures Exchange.Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober meningkat USD0,29 atau 0,41 persen menjadi USD70,09 per barel di New York Mercantile Exchange. Kedua patokan telah meningkat kuat selama dua minggu terakhir, dengan Brent naik lebih dari 10 persen didukung ekspektasi pasokan global akan mengetat pada tahun ini.Selama hari perdagangan AS, pasar mencatat volume perdagangan yang tipis karena Liburan Hari Buruh di Amerika Serikat. Koalisi pimpinan Saudi yang berperang di Yaman mengatakan bahwa mereka telah mencegat dan menghancurkan sebuah rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi yang beraliansi dengan Iran di kota Jizan, wilayah selatan Saudi."Ekspor dari produsen terbesar ketiga OPEC atau Iran jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan dan lebih buruk di waktu mendatang menjelang sanksi-sanksi AS gelombang kedua. Kekhawatiran krisis pasokan yang akan datang mendapatkan traksi," kata Analis PVM Oil Associates Stephen Brennock.Kepala Perdagangan untuk Asia-Pasifik di broker OANDA Stephen Innes menambahkan Brent didukung oleh pendapat bahwa sanksi-sanksi AS terhadap ekspor minyak mentah Iran pada akhirnya akan mengarah ke pasar yang terbatas.Pendapat senada diungkapkan Edward Bell, Analis Emirates NBD di Dubai. "Produksi Iran sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan, jatuh sebesar 150 ribu barel per hari bulan lalu karena importir barel Iran sudah mulai bergerak menjauh dari mengambil pengiriman," kata Bell,Produksi oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) naik 220.000 barel per hari pada Agustus ke tertinggi tahun ini 32,79 juta barel per hari, sebuah survei menunjukkan. Produksi didorong oleh pemulihan produksi Libya dan ekspor dari Irak selatan mencapai rekor tertinggi.(ABD)