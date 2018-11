Fed Berpeluang Kaji Ulang Kenaikan Suku Bunga

Meski sebagian besar optimistis kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) akan terus kuat, namun Ketua Federal Reserve Jerome Powell telah memperingatkan potensi headwinds sedang dalam perjalanan. Dengan kondisi itu, bank sentral harus berpikir kembali tentang rencana menaikkan suku bunga acuan.Berbagi pandangannya di sebuah acara di Dallas, Texas, Powell mengatakan, ekonomi global secara bertahap mengikis laju pertumbuhan yang telah dinikmati setahun lalu. Meski demikian, dirinya cukup senang dengan situasi dan kondisi perekonomian AS. Dalam konteks ini, Powell meminta kepada investor untuk tetap waspada terhadap serangkaian risiko potensial.Ia memperkirakan serangkaian risiko tersebut akan datang pada tahun depan di mana risiko itu termasuk permintaan asing yang menurun, pasar real estat domestik yang memburuk, dan memudarnya stimulus fiskal sebagai dampak dari pemotongan pajak secara bertahap."Kita harus berpikir tentang seberapa jauh untuk menaikkan suku bunga, dan kecepatan di mana kita akan menaikkan suku bunga," kata Powell, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 17 November 2018, seraya menambahkan tujuan kebijakan moneter adalah mempercepat pemulihan, ekspansi, menjaga tingkat pengangguran dan inflasi tetap rendah.Adapun the Fed akan melakukan peninjauan pendekatan untuk memperbaiki data tenaga kerja agar lebih baik dan terus menjaga stabilitas harga. Langkah itu diharapkan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi AS, termasuk menekan sejumlah risiko yang bisa datang kapan saja dan di mana saja."Federal Reserve tahun depan akan meninjau strategi, alat, dan praktik komunikasi yang digunakan untuk mengejar mandatnya yang ditetapkan oleh Kongres. Tinjauan akan mencakup jangkauan ke berbagai pemangku kepentingan," ungkap the Fed dalam sebuah pernyataan.Upaya penjangkauan, the Fed menjelaskan, termasuk mensponsori konferensi penelitian pada Juni, serta menjadi tuan rumah serangkaian acara publik nasional guna mengumpulkan pendapat dari para pemangku kepentingan terkait kebijakan moneter the Fed di masa mendatang.(ABD)