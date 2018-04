Investor Alihkan Investasi, Harga Emas Menguat

: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi karena investor beralih ke pembelian safe-haven, di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.Mengutip Xinhua, Sabtu, 7 April 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni menguat USD7,6 atau 0,57 persen menjadi USD1.336,1 dolar AS per ons. Sementara harga platinum untuk Juli naik USD2,2 dolar atau 0,24 persen menjadi USD917,5 per ons.Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menambah tarif sebesar USD100 miliar terhadap impor dari Tiongkok, ratcheting ketegangan perdagangan dan terjun pertumbuhan ekonomi dalam ketidakpastian."Tiongkok akan melawan 'terhadap biaya apapun' dan mengambil 'tindakan penanggulangan yang komprehensif' jika AS terus unilateral, ini merupakan praktik proteksionis," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok.Hal ini datang setelah kedua belah pihak awal pekan ini meluncurkan daftar produk impor senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.Analis mencatat bahwa sifat safe haven dari logam mulia menarik bagi investor, memberikan dukungan untuk emas selama sesi perdagangan.Di sisi lain, indeks dolar AS, yang mengukur mata uang terhadap enam saingan, turun 0,39 persen menjadi 90,10. Emas dan dolar bergerak normal ke arah yang berlawanan, yang berarti jika dolar melemah, emas berjangka akan naik.(AHL)