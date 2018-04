USD Bervariasi di Tengah Kekhawatiran Perdagangan

Indeks dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi lantaran investor mengamati perkembangan terakhir hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.Mengutip Xinhua, Rabu, 4 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,18 persen pada 90,210 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2268 dari USD1,2301 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4056 dari USD1,4041 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7680 dari USD0,7653.Sedangkan USD membeli 106,58 yen Jepang, lebih tinggi dari 105,84 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9592 franc Swiss dari 0,9546 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2811 dolar Kanada dari 1,2939 dolar Kanada.Dengan tidak ada data ekonomi utama pada Selasa, investor masih memantau perkembangan hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok menangguhkan konsesi tarif atas 128 item produk AS termasuk daging babi dan buah-buahan mulai Senin, menurut Departemen Keuangan.Pernyataan tersebut mengatakan itu adalah tindakan balasan sebagai tanggapan atas langkah AS sebelumnya untuk menampar tarif impor baja dan aluminium. Selama sisa minggu ini, para pedagang akan memperhatikan dengan seksama laporan pekerjaan dengan harapan bahwa itu memberikan lebih banyak arahan bagi USD serta kebijakan moneter Federal Reserve.(ABD)