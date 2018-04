Wall Street Berakhir Bervariasi di Tengah Laporan Laba

Saham-saham di Wall Street bervariasi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi karena para investor mempertimbangkan sejumlah laporan laba kuartalan perusahaan dan laporan Beige Book dari Federal Reserve AS.Mengutip Antara, Kamis, 19 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 38,56 poin atau 0,16 persen, menjadi ditutup di 24.748,07 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 2,25 poin atau 0,08 persen, menjadi berakhir di 2.708,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 14,14 poin atau 0,19 persen, menjadi 7.295,24 poin.Sebelum bel pembukaan, Morgan Stanley melaporkan pendapatan bersih sebesar USD11,1 miliar untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Maret, dibandingkan dengan USD9,7 miliar setahun yang lalu. Setelah rilis hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham Morgan Stanley naik 0,04 persen menjadi USD53,26 per saham.Untuk kuartal saat ini, laba bersih untuk Morgan Stanley adalah USD2,7 miliar atau USD1,45 per saham dilusian, dibandingkan dengan laba bersih USD1,9 miliar atau USD1,00 per saham dilusian, untuk periode yang sama tahun lalu.Saham United Continental Holdings naik 4,81 persen menjadi USD70,58, setelah perusahaan induk United Airlines menyampaikan hasil kuartalan yang mengalahkan estimasi pasar. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan, laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal I-2018 akan meningkat 19,2 persen tahun ke tahun.Selain itu, para investor terus mengamati Beige Book Federal Reserve. Menurut Beige Book yang diumumkan Rabu sore hari, aktivitas ekonomi terus berkembang dengan kecepatan sedang hingga moderat di 12 Distrik Fed pada Maret dan awal April.Prospek tetap positif, tetapi kontak-kontak di berbagai sektor termasuk manufaktur, pertanian, dan transportasi menyatakan keprihatinan tentang tarif yang baru dikenakan dan/atau diusulkan.(ABD)