USD Melonjak di Tengah Berkurangnya Ketegangan Geopolitik

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berkurang. Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,19 persen menjadi 89,737 pada akhir perdagangan.Mengutip Antara, Jumat, 13 April 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2330 dari USD1,2365 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,4226 dari USD1,4176 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7756 dari USD0,7757.Sedangkan USD dibeli 107,20 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,91 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9621 franc Swiss dari 0,9580 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2587 dolar Kanada dari 1,2578 dolar Kanada.Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Rabu bahwa Rusia harus bersiap-siap untuk serangan rudal terhadap Suriah. Dia mengubah peringatannya pada Kamis dengan mengatakan serangan militer bisa segera terjadi atau tidak secepat itu.Para analis mengatakan kata-kata terbaru Trump menurunkan kekhawatiran para investor untuk ketegangan geopolitik dan meningkatnya selera pasar terhadap aset-aset berisiko pada Kamis. Greenback naik lebih dari 0,4 persen terhadap yen Jepang, mata uang safe haven tradisional.Di sisi ekonomi, permohonan baru untuk tunjangan pengangguran AS turun pekan lalu, menunjukkan penguatan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Dalam pekan yang berakhir 7 April, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 233.000, turun 9.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 242.000.Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 230.000, meningkat 1.750 dari rata-rata tidak direvisi pekan sebelumnya 228.250, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan pada Kamis.(ABD)