USD Terus Perkasa di Tengah Gejolak Turki

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat lebih lanjut terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi karena gejolak Turki terus membebani euro dan mata uang negara-negara berkembang.Mengutip Antara, Selasa, 14 Agustus 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,04 persen menjadi 96,3983 di akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1392 dari USD1,1397 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2751 dari USD1,2760 pada sesi sebelumnya.Sedangkan dolar Australia turun menjadi USD0,7260 dibandingkan dengan USD0,7289. Kemudian USD dibeli 110,67 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,61 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Lalu USD turun menjadi 0,9936 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9948 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3142 dolar Kanada dari 1,3133 dolar Kanada.Lira Turki telah jatuh 20 persen terhadap USD selama dua sesi terakhir, setelah Presiden AS Donald Trump mengesahkan penggandaan tarif pada impor produk baja dan aluminium dari Turki. Mata uang negara berkembang lainnya, seperti rupee India dan peso Meksiko terpukul sangat parah di tengah krisis lira.Sementara itu, kecemasan pasar tentang eksposur bank-bank Eropa ke Turki juga menekan euro, yang menyentuh USD1,1365 pada Senin 13 Agustus, terendah sejak Juli 2017. Ada harapan agar kondisi ini bisa segera terhenti dan ekonomi Turki kembali membaik dan ujungnya memberi dampak positif terhadap ekonomi dunia.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 125,44 poin atau 0,50 persen menjadi berakhir di 25.187,70 poin. Indeks S&P 500 turun 11,35 poin atau 0,40 persen dan menjadi menetap di 2.821,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 19,40 poin atau 0,25 persen, menjadi 7.819,71 poin.Saham-saham keuangan menanggung beban ketakutan penularan Turki, dengan saham Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, dan JPMorgan Chase & Co ditutup turun antara 0,8 persen hingga 2,2 persen. Janji oleh bank sentral Turki untuk menstabilkan kemerosotan mata uang lira gagal menenangkan kegelisahan para investor.(ABD)