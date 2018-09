USD Menghijau di Tengah Ketegangan Perdagangan

Indeks dolar Amerika Serikat (USD) meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Penguatan terjadi karena ketegangan perdagangan terus membebani sentimen investor yang tentunya ada harapan agar konflik perdagangan bisa segera berakhir.Mengutip Xinhua, Sabtu, 1 September 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik 0,35 persen menjadi 95,0540 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1604 dari USD1,1664 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2961 dari USD1,3012 pada sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar Australia merosot ke USD0,7184 dibandingkan dengan USD0,7256. Sedangkan USD membeli 111,01 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,04 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9693 franc Swiss dari 0,9694 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3047 dolar Kanada dari 1,2990 dolar Kanada.Presiden AS Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan AS meminta kepada Kanada untuk bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.Jumat menandai batas waktu yang ditetapkan AS untuk kesepakatan perdagangan baru antara Amerika Serikat dan Kanada. Perunding perdagangan Kanada Chrystia Freeland diperkirakan akan membuat pernyataan. Pada Jumat pagi, Freeland mengatakan bahwa Kanada belum ada di sana, menurut CNBC.Di sisi ekonomi, sentimen konsumen di Amerika Serikat sedikit meningkat pada Agustus, berlawanan dengan ekspektasi para ekonom, menurut survei bulanan Universitas Michigan. Indeks sentimen konsumen mencapai 96,2 dalam pembacaan akhir bulan itu.(ABD)