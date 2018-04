Harga Minyak Dunia Kokoh Jelang Data Persediaan AS

Harga minyak naik pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), ketika para pedagang menunggu data persediaan minyak mentah AS yang dijadwalkan akan dirilis oleh Badan Informasi Energi AS (EIA) pada Rabu waktu setempat.Mengutip Antara, Rabu, 4 April 2018, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei, naik USD0,50 menjadi menetap di USD63,51 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni, bertambah USD0,48 menjadi ditutup pada USD68,12 per barel di London ICE Futures Exchange.Persediaan minyak mentah AS, yang secara luas dilihat sebagai uji lakmus dari tren yang lebih luas dalam persediaan minyak global, diperkirakan akan meningkat sebesar dua juta barel pekan lalu, menurut survei Bloomberg.Para analis mengaitkan bagian dari kenaikan minyak pada Selasa dengan pemulihan teknis dari aksi jual sehari sebelumnya. Pada Senin, harga minyak jatuh, dengan minyak mentah AS turun hampir tiga persen, karena kemunduran ekuitas mengguncang para investor yang gelisah.Pedagang-pedagang juga didorong oleh komentar Menteri Energi Rusia Alexander Novak bahwa sebuah organisasi gabungan untuk kerja sama antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara-negara non-OPEC dapat dibentuk setelah kesepakatan saat ini tentang pembatasan produksi minyak berakhir pada akhir tahun ini.Di sisi lain, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni turun sebanyak USD9,6 atau 0,71 persen, menjadi menetap di USD1.337,3 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,18 persen menjadi 90,21 pada pukul 20.00 GMT.Meskipun pasar saham Eropa berakhir lebih rendah, pasar saham AS diperdagangkan lebih tinggi karena saham-saham berusaha untuk pulih, setidaknya mengembalikan sebagian dari kerugian yang dipicu oleh sektor teknologi pada Senin 2 April.(ABD)