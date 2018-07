Perang Dagang Picu Perusahaan Mobil Beralih Produksi ke Tiongkok

Perang dagang antara Washington dan Beijing yang sedang berlangsung dapat mendorong perusahaan-perusahaan mobil untuk memproduksi lebih banyak di Tiongkok. Tidak ditampik, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih menerapkan kebijakan pengenaan tarif yang tinggi untuk Tiongkok yang memicu aksi balasan serupa.Produsen mobil Tesla telah menaikkan harga pada mobilnya di pasar Tiongkok sebagai tanggapan terhadap tarif Amerika dan Tiongkok yang setara. Beijing memberlakukan tarif tambahan 25 persen pada mobil impor Amerika sebagai tanggapan atas tarif AS sebesar USD34 miliar dalam barang-barang Tiongkok, termasuk sektor otomotif."Pasar mobil Tiongkok sangat besar dengan 28,8 juta mobil terjual pada 2017," kata CEO Automobility Bill Russo, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu, 21 Juli 2018.Menurutnya dengan kondisi pengenaan tarif yang tinggi maka perusahaan-perusahaan mobil yang mengimpor ke Tiongkok dapat memindahkan lokasi produksi mereka di Tiongkok guna menghindari tarif tinggi tersebut. Langkah ini merupakan strategi agar laju bisnis tidak terus tertekan di masa mendatang."Tiongkok hanya mengimpor sekitar 1,2 juta kendaraan dari 28,8 juta uni dan kurang dari 300 ribu per tahun terjual atau diproduksi di Amerika Serikat. Jadi ya tarif sebenarnya bekerja untuk membuat perusahaan yang melakukan bisnis dengan kendaraan impor kurang kompetitif di pasar," jelasnya.Russo menambahkan bahwa tarif yang tinggi akan berdampak negatif terhadap industri mobil, dan beberapa merek yang mengimpor mobil ke Tiongkok mungkin harus mempertimbangkan kembali di mana jejak produksi harus dipindahkan agar biaya lebih efektif."Relokasi produksi ke Tiongkok bisa terjadi dengan biaya lebih sedikit pekerjaan yang tersedia untuk orang Amerika di industri otomotif," pungkas Russo.(ABD)