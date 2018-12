The Fed Diyakini Kembalikan Suku Bunga ke Netral

Federal Reserve memiliki posisi yang baik untuk membawa suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) kembali ke level netral, dan mungkin perlu menaikkan suku bunga acuan sebanyak dua atau tiga kali lagi. Tentunya langkah itu dengan melihat pergerakan inflasi, data tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi AS."The Fed benar-benar dalam posisi yang baik sekarang. Pertumbuhan ekonomi bagus, pengangguran sangat rendah 3,7 persen, dan mereka kira-kira mencapai target inflasi dua persen. Jadi, apa yang bisa lebih baik?," kata mantan Gubernur the Fed Robert Heller, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 22 Desember 2018.The Fed pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB) menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 25 basis poin -kenaikan keempat pada 2018 dan kesembilan sejak Desember 2015 ketika mulai mengembalikan stimulus usai krisis. Bank sentral memproyeksikan akan memberlakukan dua kenaikan suku bunga lagi pada 2019, yang turun dari perkiraan sebelumnya tiga kali.Meski turun menjadi dua kali kenaikan suku bunga pada tahun depan, tetapi kondisi itu tidak cukup untuk menenangkan sikap investor yang berharap the Fed meringankan lebih jauh jalur pengetatannya. Namun demikian, bagi Heller, dia lebih menyukai kebijakan yang lebih ketat dan the Fed perlu melakukan apa yang harus dilakukan."Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka mengambil akomodasi dan mendapatkan sikap netral dan itu lah yang mereka lakukan," tukasnya.Pasar saham Amerika Serikat terbebani usai keputusan the Fed menaikkan suku bunga acuan. Wall Street telah mengalami perjalanan liar dalam beberapa bulan terakhir di tengah meningkatnya kekhawatiran perlambatan ekonomi global -di mana Presiden AS Donald Trump menyalahkan sebagiannya pada tingkat kenaikan suku bunga oleh the Fed."Saya pikir pasar mendapat apa yang diharapkan dan itu adalah peningkatan (suku bunga) 25 basis poin," kata Managing Director dan Manajer Portofolio Point View Weal Management Petrides.(ABD)