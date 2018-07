Minyak Dunia Perkasa Didukung Sinyal Meningkatnya Permintaan

Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunjukkan permintaan bensin dan distilasi meningkat. Kenaikan tak terduga persediaan minyak mentah AS dan produksi minyak mentah AS terjadi dan mencapai 11 juta barel per hari untuk pertama kalinya.Mengutip Antara, Kamis, 19 Juli 2018, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman September meningkat USD0,74 atau satu persen menjadi ditutup pada USD72,90 per barel di London ICE Futures Exchange. Kontrak mencapai terendah sesi di USD71,19 per barel, terendah sejak 17 April.Sementara itu, patokan AS, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus, menambahkan sebanyak USD0,68 atau satu persen menjadi menetap di USD68,76 per barel di New York Mercantile Exchange.Stok minyak mentah AS mengejutkan pasar dan naik 5,8 juta barel pekan lalu, karena produksi minyaknya mencapai 11 juta barel per hari untuk pertama kalinya, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan. Sedangkan impor neto minyak mentah AS pekan lalu naik 2,2 juta barel per hari, data menunjukkan."Pergeseran mingguan dalam stok minyak mentah AS sedang kian dipengaruhi oleh perdagangan internasional dan ini pasti terjadi dengan data minggu ini," kata Presiden Ritterbusch and Associates Jim Ritterbusch, dalam sebuah catatan.Persediaan bensin turun 3,2 juta barel, sementara stok distilasi, yang termasuk solar dan minyak pemanas, turun 371.000 barel, data EIA menunjukkan. Pasar minyak telah jatuh selama seminggu terakhir karena Arab Saudi dan anggota lain dari OPEC dan Rusia meningkatkan produksi dan beberapa gangguan pasokan mulai berkurang.Pemenuhan OPEC dan non-OPEC dengan pembatasan produksi minyak telah menurun menjadi sekitar 120 persen pada Juni dari 147 persen pada Mei, dua sumber yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan. Para investor juga mulai khawatir tentang dampak pada permintaan energi dari sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya.(ABD)