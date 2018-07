Emas Turun Tipis di Tengah Kenaikan Dow Jones

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih rendah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), di bawah tekanan kenaikan Dow Jones Industrial Average dan ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi.Mengutip Antara, Selasa, 17 Juli 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun sebanyak USD1,5 atau 0,12 persen menjadi ditutup pada USD1.239,70 per ons, tingkat terendah sejak 17 Juli 2017. Indeks acuan Dow Jones Industrial Average di bursa saham Wall Street bertahan kuat pada perdagangan Senin waktu setempat.Indeks Dow Jones naik 0,05 persen menjadi 25.032,76 poin pada pukul 18.15 GMT. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven, beralih ke aset-aset berisiko seperti saham. Sementara itu, data ekonomi AS yang kuat mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga lebih banyak.Namun, beberapa analis telah memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan mitra dagang utamanya dapat meningkatkan harga emas ketika ekonomi dunia secara keseluruhan terdampak secara negatif.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 0,3 sen AS atau 0,02 persen menjadi ditutup pada USD15,812 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD3,9 atau 0,47 persen menjadi menetap di USD826,40 per ons.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan AS ingin menghindari mengganggu pasar minyak global, dan kembali memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Teheran, dan dalam kasus-kasus tertentu akan mempertimbangkan keringanan bagi negara-negara yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghentikan impor minyak mereka dari Iran."Kami ingin orang mengurangi pembelian minyak hingga nol, tetapi dalam kasus-kasus tertentu jika orang tidak dapat melakukannya dalam semalam, kami akan mempertimbangkan pengecualian," kata Mnuchin, mengklarifikasi beberapa komentar pejabat AS bahwa tidak akan ada pengecualian.(ABD)