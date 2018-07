Ketua Fed Sebut Cryptocurrency Beri Risiko Besar bagi Investor

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menilai cryptocurrency menimbulkan kekhawatiran karena telah menghadirkan risiko serius bagi investor. Tentu investor harus berhati-hati melihat instrumen investasi ini lantaran cryptocurrency bukan mata uang nyata yang bisa dipegang secara fisik.Jerome Powell mengatakan kepada anggota Kongres bahwa investor yang relatif sederhana ketika melihat suatu aset harganya naik maka mereka akan berpikir ini bagus dan investor membelinya. Padahal, tidak ada janji semacam itu pada cryptocurrency yang artinya harus ada kehati-hatian lebih tinggi."Ada masalah pada investor dan perlindungan konsumen juga," kata Powell, di depan Komite Jasa Keuangan DPR, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 21 Juli 2018. Ketua the Fed juga mengatakan cryptocurrency bukan mata uang nyata karena mereka tidak memiliki nilai intrinsik.Bitcoin, cryptocurrency paling populer di dunia, diperdagangkan 1,5 persen lebih tinggi pada USD7.430,01, menurut data dari CoinDesk. Mata uang digital telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir, dengan beberapa tokoh terkenal di Wall Street termasuk Fundstrat's Tom Lee dan investor nilai Bill Miller melakukan pemanasan atas cryptocurrency.Harga Bitcoin meroket tahun lalu dan diperdagangkan di atas USD20 ribu, sebelum penurunan tajam pada 2018. Powell sebelumnya mengomentari cryptocurrency pada November lalu, ketika dia mengatakan penurunan aset cryptocurrency tidak mengguncang perekonomian.Sementara itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menilai ekonomi AS berada di tempat yang baik, tetapi peningkatan tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagang dapat memengaruhi prestasi itu. Tentu ada harapan agar tarif tinggi yang dikenakan AS dan mitra dagang tidak memberi efek negatif terhadap perekonomian."Saya pikir, terus terang, ekonomi Amerika Serikat berada di tempat yang baik dari sudut pandang siklus dekat dengan pekerjaan maksimum kami dan target harga stabil," pungkas Powell.(ABD)