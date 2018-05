Emas Dunia Tertekan Akibat Penguatan USD

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun ke level terendah dua bulan pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu terjadi lantaran dolar Amerika Serikat (USD) tetap kuat sebelum penutupan pasar emas.Mengutip Antara, Kamis, 3 Mei 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD1,2 atau 0,09 persen, menjadi ditutup pada USD1.305,6 per ons. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,36 persen menjadi 92,79 pada pukul 18.00 GMT.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS naik maka emas berjangka akan turun, karena dolar AS yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang utama lainnya.Namun, indeks dolar AS menurun belakangan karena investor mencerna pernyataan Federal Reserve terbaru. Indeks turun 0,15 persen menjadi 92,314 di akhir perdagangan. Bank Sentral AS mempertahankan suku bunga setelah mengakhiri pertemuan kebijakan moneter dua hari, sesuai dengan ekspektasi pasar.Namun demikian, pernyataan yang dirilis setelah pertemuan menunjukkan kepercayaan the Fed atas inflasi dan mengakui bahwa tingkat inflasi inti telah bergerak mendekati target bank sentral dua persen.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli bertambah 24,8 sen AS atau 1,54 persen, menjadi menetap di USD16,375 per obs. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD0,4 atau 0,04 persen, menjadi ditutup pada USD893,8 per ons.(ABD)