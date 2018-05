Perjanjian Nuklir Iran Dongkrak Harga Minyak ke USD75/Barel

: Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat karena para pedagang mengamati perkembangan seputar perjanjian nuklir dengan Iran.Melansir Xinhua, Selasa, 1 Mei 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni naik USD0,47 menjadi USD68,57 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni bertambah USD0,53 menjadi USD75,17 per barel di ICE Futures Exchange.Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin mengungkapkan file yang dia klaim menunjukkan Iran menjalankan program rahasia untuk memproduksi senjata nuklir, menurut CNBC.Hal ini menyusul pertemuannya selama akhir pekan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo tentang kesepakatan nuklir Iran.Pemerintahan Trump mengatakan akan menarik Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan nuklir bulan depan jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan mitra Eropa untuk membatalkan ketentuan perjanjian.Analis mengatakan jika sanksi dipulihkan, itu bisa berkontribusi untuk memperketat persediaan minyak global.(AHL)