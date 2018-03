Tarif Impor ke Tiongkok Disebut Melukai AS dan Dunia

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memberlakukan tarif besar pada impor Tiongkok dapat menjadi bumerang dan melemahkan sistem perdagangan global multilateral. Tentu diharapkan keputusan itu bisa dikaji kembali dengan harapan perdagangan dunia bisa tumbuh lebih maksimal di masa mendatang.Meski ada peringatan dari kelompok bisnis dan pakar perdagangan, Trump pada Kamis tetap menandatangani memorandum eksekutif yang dapat mengenakan tarif hingga USD60 miliar atas impor dari Tiongkok, langkah unilateral terbaru yang menimbulkan ancaman terhadap perdagangan global.Direktur Negara untuk Tiongkok Wallace Cheng bersama dengan lembaga pemikir berbasis di Jenewa Pusat Perdagangan Internasional dan Pembangunan Berkelanjutan (ICTSD) mengatakan, tarif tinggi yang diusulkan dan menargetkan impor Tiongkok adalah kasus Washington menembaki dirinya sendiri di kaki."Tiongkok memiliki banyak tindakan balasan yang dapat dipilih untuk membalas, misalnya, memotong pesanan Boeing, melarang impor kacang, daging sapi, dan lain-lain," kata Cheng, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 24 Maret 2018.Trump telah mengarahkan Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer untuk menerbitkan daftar barang-barang Tiongkok yang diusulkan yang dapat dikenakan tarif dalam 15 hari. Departemen Keuangan AS akan memiliki 60 hari untuk mengusulkan pembatasan investasi Tiongkok di Amerika Serikat, menurut memorandum Presiden.Tarif bisa sekitar USD60 miliar, Trump mengatakan di Gedung Putih sebelum penandatanganan memorandum tersebut. Namun seorang pejabat Gedung Putih senior mengatakan kepada wartawan pada hari sebelumnya bahwa jumlahnya akan mendekati USD50 miliar."Untuk tujuan ini, kedua pihak perlu melakukan negosiasi yang efektif dan membuat kompromi yang diperlukan. Menuju perang dagang akan menyebabkan kerugian di kedua belah pihak, dan memiliki dampak negatif pada kedua ekonomi serta sistem perdagangan global," pungkasnya.(ABD)