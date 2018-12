Kemilau Emas Berjangka Hantam Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB) karena dolar Amerika Serikat (USD) melemah. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari 2019, naik USD2,80 atau 0,22 persen, menjadi menetap di USD1.250,00 per ons.Mengutip Antara, Kamis, 13 Desember 2018, indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun sebanyak 0,48 persen menjadi 96,99 pada pukul 18.15 GMT. USD dan emas biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika USD jatuh maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi investor.Sementara itu data dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa indeks harga konsumen tidak berubah pada November pada basis disesuaikan secara musiman, setelah naik 0,3 persen pada Oktober. Indeks bensin turun 4,2 persen pada November, mengimbangi peningkatan dalam berbagai indeks termasuk tempat tinggal, mobil bekas dan truk.Data inflasi terbaru dapat meningkatkan harapan bahwa Federal Reserve AS kemungkinan akan menghentikan kenaikan suku bunga acuannya pada tahun depan, kata analis. Di sisi lain, reli di pasar ekuitas membatasi kenaikan emas lebih lanjut karena Dow Jones Industrial Average naik lebih dari satu persen pada Rabu 12 Desember.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret 2019 naik 22,3 sen AS atau 1,52 persen, menjadi ditutup pada posisi USD14,851 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik sebanyak USD21,6 atau 2,75 persen menjadi menetap di USD807,10 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 157,03 poin atau 0,64 persen, menjadi berakhir di 24.527,27 poin. Indeks S&P 500 naik 14,29 poin atau 0,54 persen, menjadi ditutup pada 2.651,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 66,48 poin atau 0,95 persen lebih tinggi, menjadi 7.098,31 poin.Saham Caterpillar dan Boeing, perusahaan dengan eksposur pendapatan luar negeri yang tinggi, masing-masing naik 1,73 persen dan 1,45 persen pada penutupan, berada di antara peraih keuntungan terbesar dalam indeks Dow Jones.(ABD)