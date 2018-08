Pernyataan Ketua The Fed Tekan Dolar

: Indeks dolar AS mengalami penurunan terhadap mata uang utama di dunia pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat, karena investor di Wall Street mencerna komentar dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell.Melansir Xinhua, Sabtu, 25 Agustus 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,55 persen pada 95,1468 pada akhir perdagangan.Sementara pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1625 dolar dari 1,1536 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi 1,2847 dolar AS dari 1,2814 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7324 dolar dari 0,7245 dolar.Selain itu dolar AS membeli 111,20 yen Jepang, lebih rendah dari 111,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9828 franc Swiss dari 0,9862 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3028 dolar Kanada dari 1,3093 dolar Kanada.Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bank sentral akan tetap pada strategi kenaikan bertahap suku bunga untuk mengelola potensi risiko dan mendukung pemulihan ekonomi domestik.Berbicara di sebuah simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole, Wyoming, Powell mengatakan bank sentral menghadapi dua risiko besar: "bergerak terlalu cepat dan memendekkan ekspansi, versus bergerak terlalu lambat dan mempertaruhkan overheating yang mengguncang.""Saya melihat jalur saat ini secara bertahap menaikkan suku bunga sebagai pendekatan FOMC untuk mengambil langkah serius terhadap kedua risiko ini," katanya, mengacu pada Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), komite pembuat kebijakan the Fed.Sementara inflasi AS baru-baru ini naik mendekati dua persen, Powell mengatakan dia melihat tidak ada tanda yang jelas dari percepatan inflasi di atas dua persen dan tampaknya tidak ada risiko peningkatan overheating.Beberapa analis mengatakan pidato Powell menyarankan bank sentral mungkin mendekati tingkat dana federal yang netral, yang berarti tingkat dana federal telah mencapai keseimbangan di mana ia tidak merangsang atau menekan pertumbuhan ekonomi.Departemen Perdagangan AS melaporkan data pesanan baru untuk barang tahan lama yang diproduksi pada Juli turun USD4,3 miliar atau 1,7 persen menjadi USD246,9 miliar. Penurunan itu diikuti kenaikan 0,7 persen pada Juni. Tidak termasuk transportasi, pesanan baru meningkat 0,2 persen. Tidak termasuk pertahanan, pesanan baru turun 1,0 persen.Sedangkan klaim pengangguran mingguan AS tergelincir 2.000 hingga 210 ribu minggu lalu meskipun ada kekhawatiran perdagangan yang sedang berlangsung, lapor Departemen Tenaga Kerja. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 213.750, turun 1.750 dari rata-rata yang tidak direvisi pada pekan sebelumnya.(AHL)