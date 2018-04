Wall Street Ditutup Bervariasi di Tengah Data Ekonomi

Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena investor mencerna serangkaian laporan pendapatan dan data ekonomi utama dari negara tersebut. Sejumlah peristiwa ekonomi yang terjadi di AS biasanya memengaruhi gerak bursa saham Wall Street.Mengutip Xinhua, Sabtu, 28 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 11,15 poin atau 0,05 persen menjadi 24.311,19. Sedangkan S&P 500 tercatat naik sebanyak 2,97 poin atau 0,11 persen menjadi 2.669,91. Indeks Nasdaq Composite naik 1,12 poin, atau 0,02 persen, menjadi 7.119,80.Raksasa e-commerce AS yakni Amazon melaporkan pendapatan dan keuntungan di kuartal pertama yang jauh di atas ekspektasi pasar setelah bel penutupan pada Kamis. Saham perusahaan melonjak 3,6 persen dalam penutupan pasar pada Jumat. Microsoft juga membukukan laba lebih baik dari perkiraan, mengirim saham 1,65 persen lebih tinggi.Sejauh ini, musim penghasilan telah positif secara keseluruhan. Dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan, sebanyak 79,4 persen telah memposting laba yang lebih baik dari perkiraan, menurut data terbaru dari perusahaan riset AS, FactSet.Produk Domestik Bruto AS (PDB) meningkat 2,3 persen pada kuartal pertama 2018, mengalahkan konsensus pasar dari kenaikan dua persen, tetapi lebih rendah dari tingkat pertumbuhan 2,9 persen pada kuartal sebelumnya, Departemen Perdagangan mengatakan.Sementara itu, pada berita ekonomi lainnya, pembacaan akhir indeks sentimen konsumen AS berada di 98,8 pada April, di atas perkiraan pasar, menurut survei yang dirilis oleh University of Michigan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,03 persen menjadi 91,537 pada akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2123 dari USD1,2107 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3784 dari USD1,3923 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7581 dari USD0,7552.(ABD)