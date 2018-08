Harga Emas Dunia Ambil Untung dari Pelemahan Dolar

: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange rebound pada perdagangan Senin karena dolar AS mundur.Melansir Xinhua, Selasa, 21 Agustus 2018, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik 10,4 sen atau 0,88 persen menjadi USD1.194,60 per ons.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 3,9 sen atau 0,27 persen menjadi USD14,67 per ons. Platinum untuk Oktober naik USD16,60 atau 2,14 persen menjadi USD793,90 per ons.Pekan lalu, logam mulia membukukan kerugian 2,85 persen dan merupakan penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari satu tahun. Indeks dolar AS, indeks greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,22 persen menjadi 95,77.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar mundur, harga emas berjangka akan naik dan harga dolar menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Selain itu, beberapa investor percaya bahwa emas telah mencapai titik awal tentatif. Saatnya untuk rebound.Sementara itu, lira Turki jatuh terhadap dolar pada perdagangan Senin, meskipun indeks dolar AS melemah. Ini menunjukkan bahwa krisis di Turki belum berakhir. Kenaikan emas menunjukkan telah memperoleh kembali status safe haven-nya, kata beberapa analis.(AHL)