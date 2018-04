Meredanya Ketegangan Perdagangan Buat Emas Dunia Jatuh

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi lantaran dolar Amerika Serikat (USD) menguat dan permintaan safe haven mereda untuk emas batangan.Mengutip Xinhua, Jumat, 6 April 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD11,7 atau 0,87 persen menjadi menetap di USD1.328,5 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, naik 0,36 persen menjadi 90,45 pada 1930 GMT.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar naik, emas berjangka akan turun. Adapun beberapa sentimen yang terjadi di ekonomi dunia biasanya turut memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan harga emas dunia tersebut.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei bertambah 10,1 sen, atau 0,62 persen, menjadi menetap di USD16,355 per ounce. Platinum untuk Juli turun USD2,8 atau 0,3 persen menjadi ditutup pada USD915,3 per ounce.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menambahkan 240,92 poin, atau 0,99 persen, menjadi 24.505,22. Seadngkan S&P 500 meningkat 18,15 poin, atau 0,69 persen, menjadi 2,662.84. Indeks Nasdaq Composite naik 34,44 poin, atau 0,49 persen, menjadi 7.076,55.Penasehat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow memperkirakan Amerika Serikat dan Tiongkok mampu mengatasi perbedaan perdagangan mereka dari waktu ke waktu dan bahwa hambatan perdagangan kemungkinan akan turun di kedua sisi.Ekuitas AS memiliki sesi perdagangan yang luas pada Rabu, dengan Dow melonjak 750 poin setelah terjun lebih dari 500 poin, karena konflik perdagangan antara dua ekonomi terbesar membebani sentimen pasar.(ABD)