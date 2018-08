Dolar AS Tertekan Jelang Perundingan Dagang AS-Tiongkok

: Kurs mata uang greenback melemah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena investor keluar dari mata uang safe-haven menyusul meningkatnya optimisme tentang perundingan perdagangan AS-Tiongkok mendatang, dan setelah Presiden AS Donald Trump mengkritik laju kenaikan suku bunga Federal Reserve.Mengutip Antara, Selasa, 21 Agustus 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, turun 0,3 persen ke level terendah 95,83 di sesiAmerika Utara menjelang pembicaraan perdagangan antara AS dan Tiongkok pada minggu ini, yang investor harapkan akan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.Para dealer mengutip spekulasi bahwa perundingan dapat mengatur panggung untuk pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada November. Ketegangan perdagangan secara keseluruhan telah menjadi anugerah bagi dolar AS, yang diuntungkan dari gejolak geopolitik karena pasar mencari investasi yang kurang berisiko."Pasar adalah (posisi) jangka panjang dolar AS. Ada beberapa kehati-hatian bahwa pembicaraan perdagangan minggu ini -para pejabat AS-Tiongkok serta Uni Eropa dan Jepang juga akan berada di kota- dapat mengarah ke beberapa berita utama yang positif. Dan jika demikian, beberapa posisi jangka panjang dolar AS akan mendapat tekanan," kata Kepala Strategi Valas Amerika Utara pada BNP Paribas di New York, Daniel Katzive.Indeks dolar AS mencapai terendah pada Senin, 20 Agustus sore, di mana Trump presiden mengatakan dia akan mengkritik The Fed jika terus menaikkan suku bunga, bahwa bank sentral harus lebih akomodatif dan bahwa dia harus diberikan lebih banyak bantuan oleh Fed.Mata uang AS juga melemah terhadap euro karena investor membatalkan perdagangan risk-off yang dilakukan sebelumnya pada hari itu. Kekhawatiran bahwa krisis mata uang di Turki dapat merugikan bank-bank zona euro dan ketidakpastian tentang anggaran yang direncanakan pemerintah Italia telah membebani euro."Di sesi Eropa, ketegangan emerging market memiliki tawaran dolar AS, dan sejak itu kami memiliki pembukaan positif. Ini adalah sesi risk-on, dan karenanya dolar AS telah turun," kata Greg Anderson, kepala strategi valas global BMO Capital Markets di New York.Terhadap mata uang AS, euro menguat 0,34 persen ke tertinggi harian 1,148 dolar AS. Para pedagang juga sedang menunggu rilis risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve pada Rabu, 22 Agustus dan simposium tahunan Jackson Hole untuk petunjuk tentang kemungkinan kebijakan moneter AS.Pada Senin, 21 Agustus lira turun 1,5 persen, terdorong lebih rendah setelah S&P Global dan Moody's menurunkan peringkat kredit negara itu lebih jauh ke wilayah sampah (junk).(AHL)